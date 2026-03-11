Il bus il rogo il passeggero cosparso di benzina | cos’è successo nell’incendio di Kerzers in Svizzera

Un bus è stato coinvolto in un incendio a Kerzers, nel Canton Friburgo in Svizzera. Durante l’incidente, sei persone hanno perso la vita e altre cinque sono rimaste ferite. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incendio, mentre i soccorritori sono intervenuti sul luogo per gestire la situazione. La dinamica dell’incidente rimane ancora da chiarire.

Un bus ha preso fuoco a Kerzers ( Chiétres ) nel Canton Friburgo in Svizzera. Sei persone sono morte e cinque sono rimaste ferite. A quanto pare il rogo è stato scatenato da una persona che si è data fuoco. «Al momento, la polizia si concentra sull’errore umano come causa dell’incendio, e persino su un atto deliberato », ha detto il maresciallo della polizia cantonale Frédéric Papaux. Le ipotesi vanno dal suicidio per autoimmolazione all’atto terroristico. Una conferenza stampa è in programma per le 14 di oggi, 11 marzo, per fare il punto sulle indagini. Il pullman di Kerzers. «Non c’erano altri veicoli coinvolti, solo l’autobus. E quell’autobus ha preso fuoco (. 🔗 Leggi su Open.online

