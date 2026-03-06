Bergamo cosparso di benzina minaccia di darsi fuoco davanti al Tribunale

A Bergamo, un uomo ha minacciato di darsi fuoco davanti al Tribunale dopo aver cosparso di benzina se stesso. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per cercare di bloccare la sua azione, mentre l’area è stata interamente chiusa alle persone. La situazione è sotto controllo e le operazioni di sicurezza sono in corso.

Le forze dell'ordine stanno cercando di dissuarderlo, mentre l'area è stata completamente chiusa al traffico anche pedonale.