L'obesità precoce rappresenta un problema di salute pubblica che può aumentare il rischio di mortalità. Per affrontare questa sfida, è stato avviato il progetto SIO-STEP, rivolto alle scuole primarie. Questo intervento mira a intervenire nelle prime fasi della crescita dei bambini, con l'obiettivo di invertire le tendenze di aumento dei casi. L’obesità in età giovanile è considerata una questione urgente, poiché può avere conseguenze a lungo termine per la salute dei giovani.

L ’obesità in età giovanile è una vera emergenza sanitaria che ipoteca il futuro delle nuove generazioni. Se infatti l’obesità colpisce prima dei trent’anni d’età, il corpo inizia un countdown precoce che aumenta del 70% il rischio di decesso prematuro. Il dato è emerso da una vastissima ricerca dell’ Università di Lund, pubblicato su eClinicalMedicine (gruppo The Lancet ). È stato rilanciato dalla Società Italiana dell’Obesità (SIO) in occasione dell’ European Congress on Obesity (ECO2026) di Istanbul. Legge Pella, l’Italia primo paese con una legge sull’obesità X Leggi anche › Farmaci anti-obesità: sono davvero i primi farmaci della longevità? Obesità: la ricerca scandinava. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’obesità precoce aumenta il rischio di morte. Il progetto SIO-STEP punta a invertire la rotta nelle scuole primarie

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Cento anni fa lobesità era talmente rara e scioccante che la gente pagava per vederla

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L'obesità in età giovanile, rileva la Società Italiana Obesità, è una emergenza sanitaria che ipoteca il futuro: se infatti colpisce prima dei 30 anni, il corpo inizia un countdown precoce che aumenta del 70% il rischio di decesso prematuro. #ANSASalute x.com

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