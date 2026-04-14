L'obesità rappresenta una condizione di eccesso di peso che, secondo le evidenze scientifiche, comporta un aumento del rischio di sviluppare diverse malattie e di mortalità. Non esiste, infatti, una condizione di obesità che possa essere considerata sicura o priva di conseguenze per la salute, anche in presenza di analisi cliniche ottimali. La relazione tra peso corporeo e salute rimane quindi un tema di grande attenzione, con particolare enfasi sul rischio più elevato per le donne.

L'allarme della Sio: "Più pericoli per le donne e paura per i bambini, non è vero che hanno tempo per cambiare". Anche con esami perfetti c’è il rischio di malattia e morte Obeso, ma sano? Impossibile. Non si può essere obesi e in salute: se l'eccesso di peso è importante, il rischio di malattie e di morte cresce, e anche avere analisi perfette non è una garanzia per il futuro. Parola degli esperti della Società italiana dell'obesità (Sio), che rilanciano uno studio inglese condotto da ricercatori dell'Imperial College London. Il lavoro, pubblicato sull''American Journal of Preventive Cardiology', smonta la teoria dell'obesità 'metabolicamente sana', archiviandola come una "vecchia idea rassicurante" che nella realtà è soltanto un'illusione.🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Grasso è bello? Forse, ma non è sano: l’obesità in salute non esiste, il rischio malattia e morte aumenta sempre, più alto per le donne

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Grasso e perdita muscolare, il mix che aumenta il rischio di morteUna nuova ricerca condotta dalla Federal University of São Carlos insieme all’University College London accende i riflettori su un problema spesso...