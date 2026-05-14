L’obesità prima dei 30 anni aumenta il rischio di morte prematura

Una ricerca condotta dall’Università di Lund ha rilevato che l’obesità prima dei 30 anni aumenta del 70% il rischio di morte prematura. I risultati sono stati presentati all’European Congress on Obesity, che si sta svolgendo a Istanbul, dalla Società italiana dell’obesità. Lo studio si basa su un’analisi di dati raccolti su un ampio campione di giovani e adulti. La scoperta evidenzia un legame tra il peso elevato in età precoce e la probabilità di mortalità anticipata.

L’obesità prima dei 30 anni aumenta del 70% il rischio di morte prematura. Il dato, emerso da una vasta ricerca dell’Università di Lund, è stato portato all’attenzione dell’European Congress on Obesity, in corso a Istanbul, dalla Società italiana dell’obesità (Sio). La ricerca svedese sull’obesità . “La ricerca scandinava ha monitorato decenni di dati clinici, riguardanti oltre 600mila persone, evidenziando come l’eccesso ponderale in età giovanile non sia una condizione transitoria, ma un precursore di patologie croniche devastanti”, spiega Silvio Buscemi, presidente della Sio e ordinario di Nutrizione clinica all’Università di Palermo. Il grasso viscerale accumulato, infatti, altera il metabolismo e il sistema cardiovascolare in modo profondo, innescando precocemente diabete di tipo 2 e ipertensione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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