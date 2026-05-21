Lo strazio della sorella di El Koudri | Non so se riuscirò a guardarlo negli occhi Penso sempre ai feriti

A pochi giorni dall'evento che ha coinvolto la comunità, si fa strada il racconto della sorella di Salim El Koudri, con una voce rotta dal pianto. La donna ha espresso difficoltà nel guardare negli occhi il familiare, riferendo di pensare costantemente ai feriti coinvolti nell’incidente di sabato. La testimonianza riflette l’intensità del dolore e della sofferenza provocata dall’accaduto, che ha lasciato un segno profondo tra i residenti.

A pochi giorni dall'incubo di sabato, che ha segnato profondamente la nostra comunità, arriva la voce rotta dal pianto della sorella di Salim El Koudri. La donna, che vive a Sala Bolognese, fornisce una testimonianza carica di dolore e incredulità per quanto commesso dal fratello 31enne, autore. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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