Lo stadio della rinascita | ecco la nuova casa

Lo stadio comunale, dopo 65 anni di attività, ha concluso la propria storia ufficialmente con la partita di Supercoppa contro il Vicenza. La struttura, che ha ospitato numerose partite e eventi nel corso degli anni, non sarà più utilizzata per le competizioni ufficiali. Al suo posto, è in previsione di una nuova struttura che segnerà la fase di rinascita del settore. La chiusura del vecchio impianto rappresenta un passaggio importante per il futuro del calcio locale.

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di Luca Amorosi Il Comunale così come lo conosciamo ha di fatto chiuso i suoi 65 anni di storia con la partita di Supercoppa contro il Vicenza. Una sconfitta indolore, anticipata dalla vittoria più importante e più dolce: quella contro la Torres che ha riportato la serie B dopo 19 anni di attesa. L’impianto che oggi è intitolato alla Città fu inaugurato con lo 0-0 tra e Spezia del 24 settembre 1961 in serie C e nel corso del tempo ha subìto vari interventi di ammodernamento: nel 1982 fu inaugurata la "vecchia" sud, dieci anni più tardi venne rinnovata l’attuale tribuna coperta e nel 2004 terminarono i lavori di ricostruzione dell’attuale curva sud, intitolata al compianto Lauro Minghelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo stadio della rinascita: ecco la nuova casa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maila Micheli, una vita manipolata - One More Time Sullo stesso argomento Bagheria rinascita sportiva: lo stadio diventa polo FIGC per i giovaniL'impianto sportivo di Bagheria si trasforma in un polo di eccellenza per il calcio giovanile siciliano, dopo che la Federazione Italiana Giuoco... Leggi anche: Ecco la nuova caserma dei carabinieri: "Saremo casa di vetro della comunità" I post della Lega Serie A per lo Scudetto del Napoli vs i post della Lega Serie A per lo Scudetto dell’Inter. x.com La storia (quando in panchina c'era Castori) che se ne va: demolito lo stadio di Cerreto d'Esi, ora la rinascitaCERRETO D’ESI Completata la demolizione della struttura del vecchio stadio comunale di Cerreto d’Esi. Entro quest’anno, al massimo a inizio 2027, la conclusione dei lavori per la costruzione del nuovo ... corriereadriatico.it