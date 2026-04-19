Ecco la nuova caserma dei carabinieri | Saremo casa di vetro della comunità

È stata inaugurata la nuova caserma dei carabinieri a Basiglio, con un evento che ha visto la partecipazione della Fanfara del 3° Reggimento Lombardia, che ha suonato durante la cerimonia. Presenti anche il picchetto d’onore e alcuni comandanti delle stazioni della provincia. La struttura è stata definita come

Inaugurata la nuova caserma dei carabinieri di Basiglio. L’evento scandito dalle note della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia, schierati il picchetto d’onore e una rappresentanza di comandanti delle Stazioni Carabinieri della provincia. Al termine della resa degli onori ha preso la parola il generale Rodolfo Santovito che ha sottolineato che la nuova struttura "è un fabbricato moderno e ad altissima efficienza energetica, che riunisce canoni di bellezza, razionalità e funzionalità, in grado di qualificare ulteriormente il servizio dell’Arma, rafforzando l’insostituibile funzione di prossimità del saldo e capillare sistema...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ecco la nuova caserma dei carabinieri: "Saremo casa di vetro della comunità" I Malavoglia di Giovanni Verga | Audiolibro Completo - Parte 2 di 2 Notizie correlate Nuova Caserma dei Carabinieri a Ravello: l'inaugurazione della sedeSi è tenuta oggi la cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Stazione di Ravello, appartenente alla Compagnia Carabinieri di Amalfi. Ravello, inaugurata la nuova caserma dei CarabinieriÈ stata inaugurata questa mattina la nuova caserma dei Carabinieri di Ravello, situata in via San Cosma.