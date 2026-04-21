Bagheria rinascita sportiva | lo stadio diventa polo FIGC per i giovani

L’impianto sportivo di Bagheria è stato scelto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio come Centro Federale Territoriale, trasformandosi in un punto di riferimento per il calcio giovanile in Sicilia. L’operazione prevede l’utilizzo dello stadio comunale come sede di attività e formazione dedicata ai giovani calciatori. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla Federazione, che ha riconosciuto l’importanza dell’impianto per lo sviluppo del settore.

L'impianto sportivo di Bagheria si trasforma in un polo di eccellenza per il calcio giovanile siciliano, dopo che la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha ufficialmente selezionato lo stadio comunale come Centro Federale Territoriale (CFT). La decisione investe direttamente i ragazzi tra i 12 e i 14 anni, trasformando una struttura rimasta per lungo tempo chiusa alla cittadinanza in un hub tecnico specializzato per atleti maschili e femminili. Il riconoscimento della FIGC, organismo che dal 1898 .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bagheria rinascita sportiva: lo stadio diventa polo FIGC per i giovani Notizie correlate Leggi anche: Bagheria, Figc sceglie lo stadio come Centro federale territoriale per la formazione di giovani calciatori Leggi anche: Cagliari, il nuovo stadio per Gigi Riva diventa centrale: la FIGC rilancia in vista di Euro 2032