Lo spettacolo del cuore a Cattolica la compagnia Quattro Baiocchi dona una carrozzella al teatro della Regina

A Cattolica, la compagnia teatrale “Quattro Baiocchi” ha consegnato una carrozzella al teatro della Regina. Questa donazione segue l’installazione di un montascale a cingoli, che facilita l’accesso al palcoscenico per le persone con mobilità ridotta. L’obiettivo è migliorare l’uso degli spazi teatrali e rendere più accessibili gli spettacoli a tutti gli spettatori. L’iniziativa si inserisce in un progetto di miglioramento delle strutture per le persone con bisogni speciali.

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