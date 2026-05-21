Lo spettacolo del cuore a Cattolica la compagnia Quattro Baiocchi dona una carrozzella al teatro della Regina

Da riminitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cattolica, la compagnia teatrale “Quattro Baiocchi” ha consegnato una carrozzella al teatro della Regina. Questa donazione segue l’installazione di un montascale a cingoli, che facilita l’accesso al palcoscenico per le persone con mobilità ridotta. L’obiettivo è migliorare l’uso degli spazi teatrali e rendere più accessibili gli spettacoli a tutti gli spettatori. L’iniziativa si inserisce in un progetto di miglioramento delle strutture per le persone con bisogni speciali.

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Dopo il montascale a cingoli, una carrozzina per permettere a persone con mobilità ridotta di poter accedere al palcoscenico. È il nuovo dono al Teatro della Regina e alla città da parte della compagnia “Quattro Baiocchi”. Un ulteriore supporto che rende il Teatro di Cattolica, che vanta già una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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