I brani iconici dei musical di Broadway arrivano a teatro con lo spettacolo della compagnia Qaos

Sabato 14 e domenica 15 marzo, nell'ambito della rassegna "Isole del tramonto" promossa da Fo Emozioni, al teatro Testori andrà in scena lo spettacolo "Spotlight on Broadway: Qaos canta i musical (mai) fatti". Canzoni, sketch e coreografie allieteranno questo spettacolo che vedrà in scena (quasi) l’intero cast artistico di Qaos di tutte le età: dai bambini, ai ragazzi fino agli adulti. I biglietti hanno un costo di 16 euro (intero) o 14 euro (ridotto), l'ingresso è omaggio per gli under 14. La biglietteria del teatro apre un'ora prima dell'inizio delle rappresentazioni. Per informazioni e prenotazioni 3664987681. Il museo... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

13 Thirteen il Musical debutta a Roma: da Broadway arriva lo spettacolo che lanciò Ariana GrandeDal 18 al 22 marzo il Teatro Sala Raffaello di Roma si trasforma in un piccolo angolo di Broadway.

Il teatro dialettale torna protagonista con lo spettacolo "La Buseja" della compagnia Doppio GiocoDomenica 18 gennaio, al teatro comunale di Predappio si torna a ridere con il teatro dialettale.

Migliori Spettacoli Broadway Cosa fare a New York Almeno una volta

Altri aggiornamenti su I brani iconici dei musical di Broadway...

Argomenti discussi: La Febbre del Sabato Sera, musical con la Compagnia della Rancia; Applausi a scena aperta al Ferrini per il debutto dei Senza Confine.