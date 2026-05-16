Teatro della Regina | lo spettacolo Visione globale della musica dona il ricavato a Traversara

Nella serata al Teatro della Regina, è andato in scena uno spettacolo intitolato “Visione globale della musica”, con protagonisti giovani talenti che hanno interpretato colonne sonore di cartoni animati e film celebri. L’evento ha raccolto fondi destinati a un’associazione benefica locale. Durante la rappresentazione, sono state messe in mostra voci, danze e suoni eseguiti da ragazzi di diverse età, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico attraverso performance di musica e danza. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a un progetto di supporto a Traversara.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui