Teatro della Regina | lo spettacolo Visione globale della musica dona il ricavato a Traversara
Nella serata al Teatro della Regina, è andato in scena uno spettacolo intitolato “Visione globale della musica”, con protagonisti giovani talenti che hanno interpretato colonne sonore di cartoni animati e film celebri. L’evento ha raccolto fondi destinati a un’associazione benefica locale. Durante la rappresentazione, sono state messe in mostra voci, danze e suoni eseguiti da ragazzi di diverse età, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico attraverso performance di musica e danza. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a un progetto di supporto a Traversara.
Le colonne sonore dei cartoni animati e film più amati attraverso le voci, la danza e i suoni di giovanissimi talenti. Uno spettacolo e un’energia che saranno dedicati a Traversara, la località danneggiata gravemente dall’alluvione del 2024. Tutto questo è “Visione Globale della Musica”, lo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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