Il padre di Andrea Sempio ha deciso di parlare pubblicamente, affermando che suo figlio non ha ucciso Chiara Poggi e definendo le accuse una vigliaccata. Secondo Giuseppe Sempio, Andrea era a casa con lui il giorno del delitto, ma questa versione dei fatti non è stata ancora verificata in modo ufficiale. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto delle indagini e delle accuse che circolano dal momento del ritrovamento del corpo della giovane.

Giuseppe Sempio, padre di Andrea, rompe il silenzio per difendere il figlio, accusato di essere l’assassino di Chiara Poggi. Intervistato dal Tg1, l’uomo, a sua volta indagato per corruzione in atti giudiziari poiché sospettato di aver corrotto l’allora procuratore di Pavia Venditti per archiviare l’indagine sul figlio, ha dichiarato: “Mio figlio non c’entra niente. Questa è una vigliaccata”. Il papà di Andrea respinge con forza le accuse rivolte al figlio: “Siamo forti, siamo forti per l’innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene. L’innocenza di mio figlio, che non c’entra a niente”. E ancora: “E ripeto, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c’entra niente, questa è una vigliaccata, non c’entra niente mio figlio, niente c’entra”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Lo sfogo del padre di Andrea Sempio: “Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, questa è una vigliaccata. Il giorno del delitto era a casa con me”

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