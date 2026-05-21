Livorno | Salvetti chiede a Tajani l’intervento per i due fermati in Israele

Il sindaco di Livorno ha scritto al ministro delle imprese e del made in Italy per chiedere un intervento riguardo a due cittadini italiani fermati in Israele. I due sono Claudio e Federico Paganelli, e si trovano in Israele da alcuni giorni. La nave sulla quale viaggiavano, chiamata Global Sumud, è stata sequestrata dalle autorità israeliane senza che siano stati forniti dettagli su motivazioni o accuse. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra i familiari e le autorità italiane.

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