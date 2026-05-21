Livorno | Salvetti chiede a Tajani l’intervento per i due fermati in Israele
Il sindaco di Livorno ha scritto al ministro delle imprese e del made in Italy per chiedere un intervento riguardo a due cittadini italiani fermati in Israele. I due sono Claudio e Federico Paganelli, e si trovano in Israele da alcuni giorni. La nave sulla quale viaggiavano, chiamata Global Sumud, è stata sequestrata dalle autorità israeliane senza che siano stati forniti dettagli su motivazioni o accuse. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra i familiari e le autorità italiane.
? Punti chiave Chi sono Claudio e Federico Paganelli e cosa stavano facendo?. Perché le autorità israeliane hanno bloccato la nave Global Sumud?. Come interverrà il Ministero degli Affari Esteri per i livornesi?. Quali sono le condizioni di salute dei due cittadini fermati?.? In Breve Claudio e Federico Paganelli fermati sulla nave umanitaria Global Sumud verso Gaza. Salvetti invia lettere a prefetto Dionisi e ministro Tajani il 20 maggio 2026. I due cittadini residenti al Villaggio Emilio sono intercettati dalle forze militari israeliane. L'amministrazione locale aveva già manifestato protesta durante le mobilitazioni di lunedì scorso. Il... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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