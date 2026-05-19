Sono 27 italiani coinvolti nella flottiglia diretta a Gaza che sono stati fermati dalle autorità israeliane. La Farnesina ha avviato un monitoraggio sulla situazione dei cittadini italiani presenti a bordo. Il ministro degli esteri ha chiesto chiarimenti immediati a Israele riguardo all’uso della forza durante le operazioni di fermo. La flottiglia, partita con l’obiettivo di raggiungere Gaza, si trova ora al centro di un’interazione tra le autorità italiane e israeliane.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Farnesina monitora la situazione dei connazionali. Sono 27 i cittadini italiani appartenenti alla Flotilla diretta verso Gaza che risultano attualmente fermati dalle autorità israeliane. La notizia è stata confermata dalla Farnesina, che segue da vicino l’evolversi della vicenda diplomatica e umanitaria. Secondo le informazioni diffuse, le imbarcazioni coinvolte sarebbero in arrivo nel porto israeliano di Ashdod, dove i passeggeri dovrebbero essere trasferiti per ulteriori controlli e procedure. Tajani sollecita una verifica sull’uso della forza. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto alle autorità israeliane di effettuare una verifica urgente riguardo al presunto utilizzo della forza durante l’operazione di fermo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Flotilla per Gaza, 27 italiani fermati: Tajani chiede chiarimenti immediati a Israele sull’uso della forza

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