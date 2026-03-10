La Cesena 2005 si arrende all’Aics Forlì

La Cesena 2005 ha perso in casa contro l’Aics Forlì con il punteggio di 64-71 in una partita valida per la Divisione Regionale 1. La squadra di casa ha affrontato il match con un primo quarto in svantaggio, e il divario si è ridotto nel secondo e nel terzo quarto, ma alla fine l’Aics Forlì ha mantenuto il vantaggio. La partita si è disputata al Palaippo, campo di casa della Cesena Basket 2005.

Continua il tabù del Palaippo, campo di casa di una Cesena Basket 2005 che nel campionato di Divisione Regionale 1 si è arresa all' Aics Forlì 64-71 (12-24, 33-39, 49-50) perdendo così un'altra occasione per avvicinarsi a una salvezza che invece continua ad essere tremendamente a rischio. La squadra di Vandelli è ora terzultima, con due sole lunghezze di vantaggio da ultima e penultima, appaiate. Dopo la maiuscola prova sul campo di Lugo, ci si aspettava una prestazione analoga contro l'Aics Forlì, contando anche sull'arrivo di Giacomo Signorini che ha fatto il suo esordio proprio contro i suoi ex compagni forlivesi. Invece per oltre metà gara Cesena è apparsa confusa e intimidita dall'aggressività e dal gioco dei 'cugini' che hanno preso subito saldamente la testa.