LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Milan si aggiudica il traguardo volante! L’azzurro accorcia su Magnier

Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, il ciclista italiano ha conquistato il traguardo volante, riducendo le distanze in classifica generale. La classifica a punti aggiornata vede al primo posto Paul Magnier con 130 punti, seguito da Jonathan Milan con 70 e Davide Ballerini con 58. Jhonatan Narvaez si trova al quarto posto con 53 punti, mentre Manuele Tarozzi ha 48 punti. La corsa prosegue con i ciclisti ancora impegnati nelle fasi finali della gara.

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