LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Milan si aggiudica il traguardo volante! L’azzurro accorcia su Magnier
Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, il ciclista italiano ha conquistato il traguardo volante, riducendo le distanze in classifica generale. La classifica a punti aggiornata vede al primo posto Paul Magnier con 130 punti, seguito da Jonathan Milan con 70 e Davide Ballerini con 58. Jhonatan Narvaez si trova al quarto posto con 53 punti, mentre Manuele Tarozzi ha 48 punti. La corsa prosegue con i ciclisti ancora impegnati nelle fasi finali della gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.35 Questa la classifica a punti aggiornata: 1)Paul magnier 130 punti 2) Jonathan Milan 70 punti 3) Davide Ballerini 58 punti 4) Jhonatan Narvaez 53 punti 5) Manuele Tarozzi 48 punti 13.33 Dietro Milan sono passati gli altri uomini della fuga, in quest’ordine: Sevilla, Naberman, Zukowsky, Van Der Lee. 13.31 Milan passa per primo sul traguardo volante di Venafro e si aggiudica i 12 punti in palio. L’azzurro accorcia così nella classifica della maglia ciclamino su Paul Magnier. 13.29 Le condizioni meteo sull’arrivo sembrano essere in miglioramento, almeno per quanto riguarda il vento. 🔗 Leggi su Oasport.it
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