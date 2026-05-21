LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | ritmo elevato della Movistar Groenewegen e Andresen si staccano
Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, il ritmo imposto dalla squadra Movistar ha portato a un allungo significativo. Groenewegen e Andresen sono riusciti a staccarsi dal gruppo principale, mentre Magnier ha perso contatto improvvisamente, con Milan che è riuscito a mantenere la posizione. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, con i corridori che affrontano ancora diverse asperità lungo il percorso. La corsa continua con intensità, senza sosta e con numerosi cambi di ritmo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.01 Attenzione! Si stacca di colpo Magnier, mentre Milan riesce a rimanere agganciato. 16.00 E’ sempre Milesi a fare l’andatura per la squadra spagnola, impressionante la condizione del classe 2002. 15.58 Insieme alla Movistar sta lavorando anche la NSN di Corbin Strong, mentre Milan è già nelle ultime posizioni del gruppo. 15.57 Inizia il Bric Berton (5.5 km al 5.9% medio, terza categoria), con questa salita si entrerà in Piemonte. 15.56 Sono rientrati Milan e Magnier, mentre Groenewegen paga oltre 1?. Andresen è ancora più indietro e difficilmente disputerà la volata. 🔗 Leggi su Oasport.it
GIRO D'ITALIA 2026 - BOULEVERSEMENT au classement général après une étape 4 conclue au sprint
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