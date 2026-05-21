LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | ritmo elevato della Movistar Groenewegen e Andresen si staccano

Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, il ritmo imposto dalla squadra Movistar ha portato a un allungo significativo. Groenewegen e Andresen sono riusciti a staccarsi dal gruppo principale, mentre Magnier ha perso contatto improvvisamente, con Milan che è riuscito a mantenere la posizione. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, con i corridori che affrontano ancora diverse asperità lungo il percorso. La corsa continua con intensità, senza sosta e con numerosi cambi di ritmo.

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