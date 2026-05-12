Oggi si tiene la tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. La squadra Movistar continua a mantenere un ritmo sostenuto, mentre uno dei ciclisti più attesi fatica a rientrare in gruppo. A circa 20 chilometri dall’arrivo, la corsa si avvicina alla conclusione e si aggiornano continuamente le posizioni in classifica generale. La gara prosegue senza soste, con i corridori impegnati in un’ultima fase intensa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16.50 20 km al traguardo! 16.49 Si ferma Sobrero, per aiutare Gee nel rientro nel plotone. Sono 25? di distacco tra il primo e il secondo gruppo, dove sono presenti anche Bernal e Zana. 16.48 C’è il ritiro di Arnaud De Lie, in difficoltà dalla prima frazione. Il Giro perde oggi due grandi interpreti delle volate, dopo che a inizio tappa si era ritirato Groves. 16.45 Il gruppo di Bernal ha ancora 35? da recuperare sul gruppo. 16.44 Cozzo Tunno scalato in 31’59”, media dei 27.3 kmh. 16.43 Bernal, Gee e Zana sono nello stesso gruppetto e si stanno riportando sul plotone.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: continua il ritmo della Movistar, Bernal fatica a rientrare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Bernal in difficoltà sul forcing della Movistar sul Cozzo Tunno!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16.

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ritmo elevato della Movistasr sul Cozzo Tunno, si stacca anche la maglia rosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16.

Argomenti più discussi: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince un uruguaiano! Pellizzari risponde agli attacchi di Vingegaard; Giro d'Italia 2026; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Seconda Tappa; Giro d’Italia 2026 dove vederlo: orari TV, streaming e radio, palinsesti tappa per tappa.

Il nostro Paolo Pacchioni commenta il Giro d'Italia finora con Gianni Bugno? #NonStopNews @giroditalia #GirodItalia LIVE ?? Link in Bio x.com

[Live Thread] presentazione della squadra del Giro d'Italia - reddit.com reddit

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: continua il ritmo della Movistar, Bernal fatica a rientrareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 16.05 Colpo di scena! Si stacca anche Guillermo Silva, la maglia rosa è ... oasport.it