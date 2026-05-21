Oggi inizia la tappa del Giro d’Italia 2026 con la partenza neutralizzata, a circa 52 km dal traguardo. La corsa prevede ancora circa 7.000 metri di saliscendi prima di arrivare alla discesa finale. La classifica generale è aggiornata alle 13.00 e si può seguire in tempo reale attraverso le piattaforme ufficiali. La tappa si svolge su un percorso che comprende diversi tratti di salita e discesa, con una conclusione prevista dopo il lungo tratto in salita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.00 La cima di quest’ultima è posizionata a 52 km dal traguardo, dopo di essa ci saranno ancora settemila metri di saliscendi prima della vera discesa. Questa è lunga 19 km, ma poco costante e con diversi risciacqui. Gli ultimi 26 km saranno caratterizzati tutti da diversi strappetti, con l’ultimo (0.6 km al 7.2% medio) a seimila metri dal traguardo. Un po’ prima, ai -13.4, è posizionato il Red Bull KM. L’arrivo sarà completamente rettilineo, con l’ultima curva a 2800 metri dal termine. Agli 800 metri ci sarà però una rotatoria e la strada da lì tirerà leggermente all’insù fino al termine. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: pochi minuti alla partenza neutralizzata

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