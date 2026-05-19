LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | pochi minuti all’inizio della cronometro
Alle ore 13:02 si apre la cronometro della decima tappa del Giro d’Italia 2026, con i corridori pronti a partire. I pettorali di partenza sono stati pubblicati e le squadre si stanno preparando. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale man mano che i ciclisti completano la prova contro il tempo. La gara si svolge su un percorso pianeggiante e si prevede un grande equilibrio tra i favoriti. Seguono aggiornamenti in diretta sui tempi e sui piazzamenti dei partecipanti.
13:02 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della decima tappa del Giro d’Italia 2026. Tra pochi minuti partirà la cronometro Viareggio-Massa. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della decima tappa del Giro d’Italia 2026. Spazio all’unica cronometro di questa edizione, ovvero la Viareggio-Massa con 42 chilometri interamente pianeggianti. Prova dunque per veri specialisti con un unico grande favorito che porta il nome di Filippo Ganna (Netcompany INEOS). Occasione inoltre per Jonas Vingegaard (Team Visma – Lease a Bike) di accumulare ulteriore vantaggio rispetto ai rivali in ottica classifica generale e provare inoltre a strappare la maglia rosa ad Afonso Eulalio (Bahrain – Victorious). 🔗 Leggi su Oasport.it
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