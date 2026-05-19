LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | pochi minuti all’inizio della cronometro

Alle ore 13:02 si apre la cronometro della decima tappa del Giro d’Italia 2026, con i corridori pronti a partire. I pettorali di partenza sono stati pubblicati e le squadre si stanno preparando. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale man mano che i ciclisti completano la prova contro il tempo. La gara si svolge su un percorso pianeggiante e si prevede un grande equilibrio tra i favoriti. Seguono aggiornamenti in diretta sui tempi e sui piazzamenti dei partecipanti.

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