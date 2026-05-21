LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Milan torna protagonista e cerca il riscatto

Oggi si svolge la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con la corsa che si svolge lungo un percorso che vede protagonista la città di Milano. La tappa è seguita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale su quanto accade lungo il percorso. I ciclisti affrontano diversi tratti impegnativi, mentre gli spettatori e gli appassionati restano incollati alle schermate per seguire ogni movimento. La gara si svolge in un clima di attesa per le eventuali strategie e sorprese in questa fase della corsa.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026. Continua la risalita nella penisola della Corsa Rosa, oggi la tappa si snoderà tra Liguria e Piemonte. Il percorso odierno misura 175 km, con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure. L’inizio della tappa sarà subito movimentato e si salirà verso Pieve di Teco, ma una volta entrata nella provincia di Savona la corsa si tranquillizzerà. Al km 97 si arriverà ai piedi del Colle Giovo (11.4 km al 4.2% medio, terza categoria), dallo scollinamento una breve discesa porterà al secondo GPM: Bric Berton (5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan torna protagonista e cerca il riscatto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power Sullo stesso argomento LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan cerca il riscattoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro d’Italia... LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan cerca il riscatto, Magnier favorito?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE... Join the live update for Giro d’Italia 2026: Undicesima Tappa. Follow our real-time coverage, live tracking, and updated results as the race heads into the Levante’s climbs. Tune in from 12:20 with full visuals and in-depth analysis. Read more: x.com LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Narvaez non lascia nulla e realizza il tris, Ulissi sul podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 17.20 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon ... oasport.it LIVE Giro d'Italia 2026 tappa 11 oggi Porcari-Chiavari in diretta, Narvaez la spunta su Mas, Ulissi 3°Diretta live Giro tappa 11 mercoledì 20 maggio 2026 dell'edizione numero 109, da Porcari a Chiavari: attenzione alle fughe. In Maglia Rosa sempre Eulalio ... sport.virgilio.it