LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Milan cerca il riscatto Magnier favorito?

Da oasport.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la terza tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Plovdiv e arrivo a Sofia. La corsa è seguita in diretta da OA Sport, che fornisce aggiornamenti sul percorso e sulla classifica generale. Tra i favoriti ci sono alcuni corridori in evidenza, mentre la squadra di Milan cerca di ottenere un risultato importante. La tappa si svolge in Bulgaria, con una fase finale che potrebbe determinare gli equilibri della gara.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Plovdiv e arrivo a Sofia. Proprio nella capitale termina l’avventura della Corsa Rosa in Bulgaria, domani infatti ci sarà il giorno di riposo e la carovana arriverà nella nostra nazione. Il percorso odierno misura 175 e sembra dare un’altra chance ai velocisti. Il tracciato si può dividere in due parti, con l’unica salita di giornata che segnerà proprio lo spartiacque. Al km 86 ci sarà lo sprint intermedio di Dolna Banja, l’ascesa inizierà ottomila metri dopo.🔗 Leggi su Oasport.it

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