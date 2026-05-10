LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Milan cerca il riscatto Magnier favorito?

Oggi si svolge la terza tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Plovdiv e arrivo a Sofia. La corsa è seguita in diretta da OA Sport, che fornisce aggiornamenti sul percorso e sulla classifica generale. Tra i favoriti ci sono alcuni corridori in evidenza, mentre la squadra di Milan cerca di ottenere un risultato importante. La tappa si svolge in Bulgaria, con una fase finale che potrebbe determinare gli equilibri della gara.

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