LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia il Colle Giovo il gruppo si riavvicina ai fuggitivi
Oggi al Giro d’Italia 2026 si è corsa una tappa che ha visto partire il Colle Giovo, con il gruppo che si è progressivamente riavvicinato ai fuggitivi. Durante la corsa, si è svolto uno sprint intermedio, vinto da Tarozzi, che ha preceduto Van der Lee. La classifica generale del giro si aggiorna in tempo reale con i corridori che continuano a muoversi lungo il percorso. La corsa prosegue con diversi passaggi chiave in programma.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.33 Tarozzi vince lo sprint intermedio davanti a Van der Lee. 15.32 Con questa accelerazione la Movistar ha già recuperato 30? sui fuggitivi, portando il distacco del gruppo a 1’20”. 15.31 Attenzione perché si è subito messa in testa al gruppo la Movistar, che probabilmente vuole mettere fatica nelle gambe degli sprinter puri. 15.28 Mancano 2 km allo sprint intermedio di Stella, i punti saranno contesi esclusivamente tra i fuggitivi. 15.26 E’ iniziata l’ascesa di Colle Giovo (11.4 km al 4.2% medio, terza categoria). 15.23 Novi Ligure è la città natale di due ciclisti, entrambi definiti “Campionissimi” che hanno scritto la leggenda di questo sport: Fausto Coppi e Costante Girardengo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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@alessandropetacchireal analizza le volate di @_jonathanmilan_ in questo @giroditalia e si dice molto fiducioso sulle possibilità del friulano nelle prossime tappe #petacchi #milan #giroditalia #bicisport facebook
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