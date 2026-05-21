LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia il Colle Giovo il gruppo si riavvicina ai fuggitivi

Oggi al Giro d’Italia 2026 si è corsa una tappa che ha visto partire il Colle Giovo, con il gruppo che si è progressivamente riavvicinato ai fuggitivi. Durante la corsa, si è svolto uno sprint intermedio, vinto da Tarozzi, che ha preceduto Van der Lee. La classifica generale del giro si aggiorna in tempo reale con i corridori che continuano a muoversi lungo il percorso. La corsa prosegue con diversi passaggi chiave in programma.

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