LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la dodicesima tappa

Oggi si svolge la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla nostra piattaforma. La corsa è iniziata con un gruppo compatto, ma successivamente si è allungato, creando varie differenze tra i ciclisti. La classifica generale viene aggiornata di continuo in base ai tempi delle diverse fasi di gara. I partecipanti attraversano vari tratti del percorso, con i favoriti che cercano di guadagnare posizioni e consolidare la propria posizione in classifica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.21 Gruppo allungato. Ritmo subito alto per portare via la fuga di giornata 13.20 Si muovono subito 3 corridori. Ricordiamo che la partenza è in salita 13.19 Si parte! Inizia ufficialmente la dodicesima frazione del Giro d’Italia. 13.17 Questa mattina non è partito neppure Sjoerd Bax (Pinarello Q 36.5 Pro Cycling Team) 13.16 Ruolo del terzo incomodo che potrebbe essere ricoperto da Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets). L’olandese e il suo team avevano corso in modo esemplare gli ultimi km della tappa di Napoli, salvo poi cadere sull’ultima curva. Un trionfo per la squadra dei Paesi Bassi sarebbe un risultato incredibile, ma con il classe 1993 ci sono tutte le condizioni necessarie per ottenerlo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la dodicesima tappa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power Sullo stesso argomento LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la quinta tappaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 12:35 200 km all’arrivo situato a Potenza. LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia ufficialmente la tappaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13:38 Pronti, via ed arrivano subito i primi attacchi. DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Dodicesima Tappa x.com Giro d'Italia, la 12^ tappa in diretta liveJhonatan Narváez continua il suo Giro d'Italia da sogno centrando la terza vittoria in undici tappe e confermandosi uno dei grandi protagonisti di questa edizione della corsa rosa. Il portacolori dell ... sport.sky.it Giro d’Italia LIVE, oggi la 12° tappa da Imperia a Novi Ligure: si parte alle 13:00, il percorso è di 175 kmIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 12° tappa da Imperia a Novi Ligure: si parte alle ore 13, arrivo previsto intorno alle 17 ... fanpage.it