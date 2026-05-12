Oggi si tiene la tappa del Giro d’Italia 2026 con aggiornamenti in tempo reale. In questa fase, la corsa ha visto l’inizio dell’ascesa di Cozzo Tunno, mentre il gruppo si avvicina ai sei fuggitivi che hanno preso il comando. Alle 15.59, due dei corridori più attesi in volata, Blikra e Groenewegen, sono stati staccati dal gruppo principale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 15.59 Si staccano immediatamente Blikra e Groenewegen, due importanti nomi in caso di volata. La Movistar ha preso forte la salita, con Milesi a dettare il passo. La fuga ha 30? di vantaggio, mancano 11.5 km per arrivare in cima al GPM. 15.57 Si mette in testa subito la Movistar di Orluis Aular, sprinter resistente del team spagnolo. 15.56 L’accelerazione del gruppo per prendere la salita davanti, ha fatto crollare il vantaggio della fuga che è ora di 1?. 15.56 Si stacca subito De Lie che già nella terza tappa aveva mostrato grosse difficoltà in salita 15.55 Anche il gruppo inizia il GPM, ritardo dalla fuga intorno al minuto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’ascesa di Cozzo Tunno, il gruppo è vicino ai sei fuggitivi

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