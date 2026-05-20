LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia il Colle di Guantarola subito attacchi tra i fuggitivi

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si corre la tappa del Giro d’Italia 2026 con partenza dal Colle di Guantarola. In questo momento, si sono verificati attacchi tra i ciclisti in fuga, con Scaroni che ha accelerato e Zana che lo ha seguito. La corsa è in pieno svolgimento e gli atleti stanno affrontando le asperità del percorso. La classifica generale si aggiorna di continuo, mentre i protagonisti cercano di guadagnare terreno. La situazione resta in evoluzione e i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi della tappa.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.32 Accelerazione di Scaroni, seguito da Zana. I due stanno provando a riportarsi sul gruppetto di testa. 15.31 I sette al comando hanno 25? sugli altri fuggitivi. 15.29 Sul terzetto si sono riportati anche Narvaez, Barguil, Crescioli e Bais. 15.28 Attacco di Ulissi, lo seguono subito Harper e Mas. 15.26 Si stacca dai fuggitivi Alessandro Tonelli. 15.23 Difficilmente in gruppo ci sarà un’azione vera e propria, ma qualcuno potrebbe pagare gli sforzi della giornata. 15.21 Anche il gruppo comincia l’ascesa, 2? il distacco dalla fuga. 15.19 Inizia la salita del Colle di Guaitarola (9. 🔗 Leggi su Oasport.it

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