Oggi il Giro d’Italia 2026 affronta l’ultima parte della tappa, con circa 70 chilometri ancora da percorrere. Il gruppo principale mantiene il controllo e tiene sotto pressione i quattro corridori in fuga, che sono rimasti avanti per gran parte della giornata. La pioggia ha cessato, anche se il cielo resta coperto, mentre sull’arrivo previsto a Napoli le condizioni meteo indicano un cielo sereno. La classifica generale si aggiorna con le fasi finali della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16.08 Ha smesso di piovere sulla corsa ma continua ad essere nuvoloso, mentre sull’arrivo di Napoli dovrebbe esserci il sole. Saranno fondamentali le strade asciutte nel finale, considerando che gli ultimi 400 metri saranno in pavé. 16.06 Accelerazione del gruppo, in una fase con strade strette e tortuose, la fuga è a 25?. 16.04 Napoli è stato l’arrivo di tappa anche nella prima edizione del Giro d’Italia, si partiva da Chieti ed era la terza tappa, a vincere fu Giovanni Rossignoli. 16.01 Mancano meno di 70 km al traguardo. 15.58 Vantaggio della fuga che si è stabilizzato intorno ai 45?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 70 km alla fine, il gruppo controlla i quattro fuggitivi

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