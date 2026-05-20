LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in dodici davanti ma il gruppo è vicino

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Giro d’Italia 2026, la tappa odierna si sta svolgendo con dodici corridori in fuga, mentre il gruppo si avvicina. A poco più di metà percorso, Van Eetvelt sta tentando di rientrare sui fuggitivi, mentre Gall ha perso terreno a causa di un’accelerazione del plotone. La classifica generale si mantiene molto compatta, con diversi corridori vicini tra loro. La corsa continua a offrire emozioni, con le strategie che si articolano tra attacchi e riposizionamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.32 Van Eetvelt sta cercando di riportarsi su Mas, intanto Gall si è fatto soprendere dall’accelerazione del gruppo e si trova nelle ultime posizioni. 14.31 Inizia l’ascesa de La Foce e si stacca dai fuggitivi Planckaert, mentre nel gruppo c’è l’attacco di Mas. 14.28 Riepiloghiamo gli undici al comando: Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Mattia Bais e Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta), Andreas Leknessund e Markus Hoelgaard (Uno-X Mobility), Edward Planckaert (Alpecin Premier-Tech), Nico Denz e Aleksandr Vlasov (RedBull – Bora – hansgrohe), Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), Alberto Bettiol e Diego Ulissi (XDS Astana Team). 🔗 Leggi su Oasport.it

live giro d8217italia 2026 tappa di oggi in diretta in dodici davanti ma il gruppo 232 vicino
© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in dodici davanti, ma il gruppo è vicino
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Giro d'Italia 2026 Stage 11 PREVIEW / FAVOURITES / PREDICTION

Video Giro d'Italia 2026 Stage 11 PREVIEW / FAVOURITES / PREDICTION

Sullo stesso argomento

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: quattro italiani in testa alla corsa, ma il gruppo è vicinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 15.

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: quattro italiani davanti, il gruppo a 30?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16.

live giro d italiaLIVE Giro d'Italia 2026 tappa 11 oggi Porcari-Chiavari in diretta, la fuga prosegue e Ballerini lasciaDiretta live Giro tappa 11 mercoledì 20 maggio 2026 dell'edizione numero 109, da Porcari a Chiavari: attenzione alle fughe. In Maglia Rosa sempre Eulalio ... sport.virgilio.it

live giro d italiaLIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in dodici davanti, ma il gruppo è vicinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 14.26 La corsa è arrivata a La Spezia. 14.24 Mancano circa 5 km ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web