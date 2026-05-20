LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in dodici davanti ma il gruppo è vicino

Al Giro d’Italia 2026, la tappa odierna si sta svolgendo con dodici corridori in fuga, mentre il gruppo si avvicina. A poco più di metà percorso, Van Eetvelt sta tentando di rientrare sui fuggitivi, mentre Gall ha perso terreno a causa di un’accelerazione del plotone. La classifica generale si mantiene molto compatta, con diversi corridori vicini tra loro. La corsa continua a offrire emozioni, con le strategie che si articolano tra attacchi e riposizionamenti.

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