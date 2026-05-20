LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in dodici davanti ma il gruppo è vicino
Al Giro d’Italia 2026, la tappa odierna si sta svolgendo con dodici corridori in fuga, mentre il gruppo si avvicina. A poco più di metà percorso, Van Eetvelt sta tentando di rientrare sui fuggitivi, mentre Gall ha perso terreno a causa di un’accelerazione del plotone. La classifica generale si mantiene molto compatta, con diversi corridori vicini tra loro. La corsa continua a offrire emozioni, con le strategie che si articolano tra attacchi e riposizionamenti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.32 Van Eetvelt sta cercando di riportarsi su Mas, intanto Gall si è fatto soprendere dall’accelerazione del gruppo e si trova nelle ultime posizioni. 14.31 Inizia l’ascesa de La Foce e si stacca dai fuggitivi Planckaert, mentre nel gruppo c’è l’attacco di Mas. 14.28 Riepiloghiamo gli undici al comando: Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Mattia Bais e Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta), Andreas Leknessund e Markus Hoelgaard (Uno-X Mobility), Edward Planckaert (Alpecin Premier-Tech), Nico Denz e Aleksandr Vlasov (RedBull – Bora – hansgrohe), Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), Alberto Bettiol e Diego Ulissi (XDS Astana Team). 🔗 Leggi su Oasport.it
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