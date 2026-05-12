LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sei corridori in fuga Rafferty maglia rosa virtuale

Oggi, durante la tappa del Giro d’Italia 2026, sei corridori sono riusciti a inserirsi in fuga, mentre Rafferty si trova in testa alla classifica generale con la maglia rosa “virtuale”. La corsa prosegue con l’Astana ancora presente nel gruppo principale, che si mantiene compatto in cima alla classifica di squadra. I ciclisti continuano a muoversi lungo il percorso, con aggiornamenti in tempo reale sulla situazione di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 14.31 In cima al gruppo è sempre presente l’Astana. Dietro la squadra della maglia rosa è presente il blocco della Visma Lease a Bike. Il team di Jonas Vingegaard potrebbe aver deciso di stare davanti per tenere al sicuro il capitano da eventuali cadute in mezzo al gruppo. Ma non è da escludere la possibilità che la squadra nederlandese voglia provare ad approfittare del vento con insidiosi ventagli per mettere in difficoltà i rivali. 14.28 Il vantaggio della fuga continua a salire. Il loro margine è adesso di 1? 25?. 14.26 In questi primissimi km i corridori hanno trovato un forte vento contrario.🔗 Leggi su Oasport.it

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