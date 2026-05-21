Oggi il Giro d’Italia 2026 si avvicina alla conclusione con ancora 90 chilometri da percorrere. Sei corridori sono in fuga, mentre la corsa sta entrando nella fase decisiva. A circa tre chilometri dall’inizio della salita del Colle Giovo, i ciclisti attraversano le ultime fasi della tappa. La classifica generale si aggiorna di ora in ora, mentre gli atleti affrontano gli ultimi scampoli di strada prima di arrivare al traguardo. Gli appassionati seguono con attenzione ogni movimento sulla strada.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.20 Mancano 3 km all’inizio del Colle Giovo. 15.18 L’ultimo corridore a vincere a Novi Ligure è stato Caleb Ewan nel 2019. L’australiano si impose in volata su Démare e Ackermann. 15.15 Ad un certo punto sembrava fosse fatta per la fuga, con un gruppetto di 15 corridori davanti. Non c’è stata, però, collaborazione tra di loro e Jacobs ha deciso di tentare un nuovo attacco, per rimanere insieme a meno corridori. 15.12 Il gruppo sembra lasciare andare i fuggitivi, che hanno un vantaggio di 1’10”. 15.11 90 km alla conclusione. 15.08 Johan Jacobs ha attacato, portando via altri cinque corridori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 90 km alla conclsuione, sei corridori in fuga

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