Al momento, a 85 chilometri dalla conclusione della tappa di Parigi-Nizza 2026, sei corridori sono in fuga. La corsa prosegue con un gruppo di piloti che cercano di mantenere il vantaggio sugli inseguitori. La situazione si sviluppa nelle strade francesi, mentre i ciclisti affrontano gli ultimi tratti della giornata di gara. La diffusione delle immagini e degli aggiornamenti è in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.06 A 85 km dalla fine sono questi i sei corridori al comando: Casper Pedersen (Soudal Quick-Step), Patrick Gamper, Luke Durbridge (Team Jayco AlUla), Max Walker (EF Education EasyPost), Mathis Le Berre (TotalEnergies) e Sebastien Grignard (Lotto Intermarché). Il vantaggio sul gruppo è di 1’30”. 15.03 Nei 90 km di gara già percorsi, è andata via una fuga di sei corridori senza troppa difficoltà. Il vantaggio dei corridori è sempre stato tenuto sotto controllo dal gruppo, che non è mai andato oltre i 2? di distacco. 15.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Parigi-Nizza 2026, la Achères-Carrières-sous-Poissy di 170. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 85 km al termine, sei corridori in fuga

