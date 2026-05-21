Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026 con circa 35 chilometri ancora da percorrere prima del traguardo. Durante la corsa, due corridori sono riusciti a ridurre il distacco dal gruppo principale, portandolo a 1 minuto e 12 secondi. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre Milan e Magnier cercano di recuperare circa un minuto e trenta secondi rispetto alla testa della corsa. La corsa prosegue con i ciclisti impegnati nelle ultime fasi della tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.30 Milan e Magnier hanno recuperato qualcosa sul gruppo, distacco di 1’12”. 16.29 Mancano poco più di 20 km al Red BULL KM. 16.26 Caduta per un corridore della NSN in curva, non ci dovrebbero essere state conseguenze per lui. 16.26 40 km al termine, vantaggio del gruppo di 1’30”. 16.24 Il vantaggio del gruppo sul plotoncino di Milan e Magnier è di 1’18” e continua ad aumentare. Adesso i corridori stanno affrontando la vera e propria discesa, ma la strada tornerà a salire tra una ventina ventina di km. 16.21 Sobrero non sembra riuscire a dare una mano al gruppo di Milan e Magnier, mentre Van Uden è senza energie e i compagni non stanno spingendo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 35 km al traguardo, Milan e Magnier devono recuperare 1’30”

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