LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 20 km al traguardo gruppo compatto

Oggi, a circa 20 chilometri dal traguardo, il gruppo del Giro d’Italia 2026 si mantiene compatto. Tra i corridori in corsa, si segnala anche Paul Magnier, giovane ciclista francese che finora non ha ancora mostrato tutte le sue potenzialità. La sua partecipazione a questa tappa potrebbe rappresentare un momento importante per il suo percorso nel Grande Giro. La corsa continua con i protagonisti che si preparano all’ultimo sforzo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 Attenzione anche a Paul Magnier. Il giovane francese non ha ancora dimostrato tutto il suo talento, la vittoria in un Grande Giro potrebbe essere decisiva per il salto di qualità. 16.09 E’ rimasta molto nascosta la Decathlon CMA CGM Team di Tobias Lund Andresen. Il danese è uno dei favoriti per la vittoria, con già 4 successi in stagione. 16.08 Iniziano a formarsi i treni dei velocisti, sulla destra della carregiata Bahrain Victorious e Team Picnic PostNL. 16.05 Superate le 3h di corsa. 16.04 Difficile capire chi potrà essere il vincitore oggi. Alla prima volata di un Grande Giro non si conoscono mai le condizioni dei vari velocisti, ma sopratutto l’incognita caos potrebbe essere decisiva.🔗 Leggi su Oasport.it

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