CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.58 I fuggitivi di inzio tappa sono stati recuperati dai primi corridori, ma da dietro stanno arrivando altri atleti. 14.57 Sui contrattaccanti si sono riportati sotto anche dei corridori di Soudal e Decathlon, probabilmente con l’intenzione di bloccare questa azione. 14.54 Attenzione perché ci sono degli attacchi in gruppo, provano ad evadere diversi corridori. 14.51 Ecco i cinque fuggitivi di giornata: Jonas Geens (Alpecin PremierTech), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Jardi Christiaan Van der Lee (EF Education – EasyPost), Juan Pedro Lopez (Movistar Team) e Mattia Bais (Team Polti VisitMalta). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 100 km al traguardo, cinque fuggitivi a condurre la corsa

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