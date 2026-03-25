LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | i fuggitivi proseguono nella loro azione più di 100 km al traguardo

Da oasport.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella corsa del Giro di Catalogna 2026, i ciclisti che hanno tentato di allontanarsi continuano a mantenere il vantaggio, con oltre 100 chilometri ancora da percorrere prima del traguardo. Nel frattempo, sono in corso anche le dirette di altre competizioni ciclistiche, con aggiornamenti disponibili a partire dalle ore 12.45 e 13.00. La tappa odierna prosegue senza soste o variazioni di percorso segnalate finora.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13.30 14.58 Prossima ascesa, il Col de Capafons (4 km al 4,8%). 14.55 E’ stato Baptiste Veirstroffer il primo a scollinare sull’Alt de la Mussara, ascesa di prima categoria: 10 punti per lui nella classifica GPM. Secondo Burnett (8), terzo Thompson (6). 14.52 Il gruppo ora ha ridotto il suo svantaggio recuperando 30 secondi. A dividere i fuggitivi e il resto della corsa ci sono 1:50 minuti. 14.49 Meno di 120 km all’arrivo. 14.46 Alt de la Mussara (7,2 km al 5,9%) che viene scollinato, ora si va in discesa verso poi la successiva asperità. 🔗 Leggi su Oasport.it

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