LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | i fuggitivi proseguono nella loro azione più di 100 km al traguardo

Nella corsa del Giro di Catalogna 2026, i ciclisti che hanno tentato di allontanarsi continuano a mantenere il vantaggio, con oltre 100 chilometri ancora da percorrere prima del traguardo. Nel frattempo, sono in corso anche le dirette di altre competizioni ciclistiche, con aggiornamenti disponibili a partire dalle ore 12.45 e 13.00. La tappa odierna prosegue senza soste o variazioni di percorso segnalate finora.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13.30 14.58 Prossima ascesa, il Col de Capafons (4 km al 4,8%). 14.55 E’ stato Baptiste Veirstroffer il primo a scollinare sull’Alt de la Mussara, ascesa di prima categoria: 10 punti per lui nella classifica GPM. Secondo Burnett (8), terzo Thompson (6). 14.52 Il gruppo ora ha ridotto il suo svantaggio recuperando 30 secondi. A dividere i fuggitivi e il resto della corsa ci sono 1:50 minuti. 14.49 Meno di 120 km all’arrivo. 14.46 Alt de la Mussara (7,2 km al 5,9%) che viene scollinato, ora si va in discesa verso poi la successiva asperità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: i fuggitivi proseguono nella loro azione, più di 100 km al traguardo Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un quintetto in fuga a 100 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:01 Anche quest’oggi Adrià Perricas è il corridore “di casa”. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: velocissima discesa fino al traguardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:32 Plotone che dovrà impegnarsi per ricucire il divario rispetto ai tre battistrada in quanto Slock è un... Approfondimenti e contenuti su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata poderosa di Magnus Cort, terzo Busatto; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Figueres-Banyoles in tv: orari, percorso, favoriti. Prima sfida tra Evenepoel e Vingegaard?. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in 6 in fuga nella prima parte della frazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO ... oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Mont-roig del Camp – Vila-seca in tv: orari, percorso, favoriti. Godon cerca il bisTerza tappa per il Giro di Catalogna 2026. In scena oggi la frazione da Mont-roig del Camp a Vila-seca, di 159,4 chilometri. Andiamo a scoprirla nel ... oasport.it «Ogni corsa di quest’anno sarà una grande festa, un modo per ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato in questi anni». Nairo Quintana ha chiuso così la conferenza stampa organizzata domenica, alla vigilia del Giro di Catalogna, per annunciare il prop - facebook.com facebook