LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | otto fuggitivi con 2’40 a 100 km dall’arrivo

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con otto corridori in fuga che si trovano a circa 100 chilometri dal traguardo, mantenendo un vantaggio di 2 minuti e 40 secondi sul gruppo principale. La corsa è seguita in diretta, mentre il gruppo principale è ancora trainato dagli uomini della squadra Decathlon, con la Bahrain-Victorious che si muove compatta alle spalle della leader della classifica generale. La situazione rimane molto aperta a questa fase della gara.

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