LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | otto fuggitivi con 2’40 a 100 km dall’arrivo
Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con otto corridori in fuga che si trovano a circa 100 chilometri dal traguardo, mantenendo un vantaggio di 2 minuti e 40 secondi sul gruppo principale. La corsa è seguita in diretta, mentre il gruppo principale è ancora trainato dagli uomini della squadra Decathlon, con la Bahrain-Victorious che si muove compatta alle spalle della leader della classifica generale. La situazione rimane molto aperta a questa fase della gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14:47 Gruppo trainato sempre dagli uomini Decathlon, con alle loro spalle compatta la Bahrain – Victorious della maglia rosa Eulalio. 14:44 10 km al passaggio nell’abitato di San Lazzaro di Savena. 14:41 100 chilometri all’arrivo della nona tappa del Giro d’Italia 2026. 14:38 Per qualche chilometro sembrava che la fuga potesse andare in porto, ma l’azione dei compagni di squadra di Felix Gall può rimescolare tutto. 14:35 Atteggiamento della Decathlon che può rivelarsi controproducente. Non bisogna infatti portare in carrozza il Team Visma – Lease a Bike fino ai piedi della salita conclusiva. 🔗 Leggi su Oasport.it
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