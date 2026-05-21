LIVE Darderi-De Minaur ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | l’azzurro vuole un’altra semifinale!

Benvenuti alla diretta dell’incontro di quarti di finale dell’ATP 500 di Amburgo 2026, tra Luciano Darderi e Alex De Minaur. L’azzurro cerca di proseguire la sua corsa nel torneo, puntando a conquistare un’altra semifinale. La sfida si svolge sul campo principale e sarà possibile seguirla in tempo reale aggiornandosi sui risultati e le azioni più importanti. Continuate a seguire questa pagina per tutte le novità e gli sviluppi dell’incontro.

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