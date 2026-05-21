LIVE Darderi-De Minaur ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | l’azzurro vuole un’altra semifinale!
Benvenuti alla diretta dell’incontro di quarti di finale dell’ATP 500 di Amburgo 2026, tra Luciano Darderi e Alex De Minaur. L’azzurro cerca di proseguire la sua corsa nel torneo, puntando a conquistare un’altra semifinale. La sfida si svolge sul campo principale e sarà possibile seguirla in tempo reale aggiornandosi sui risultati e le azioni più importanti. Continuate a seguire questa pagina per tutte le novità e gli sviluppi dell’incontro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello scontro di quarti di finale dell’ATP 500 di Amburgo 2026 che vede di fronte Luciano DARDERI opposto all’australiano Alex DE MINAUR. Torna in campo l’italo argentino per un match che vale tantissimo. Vincere la sfida al top 10 australiano non vorrebbe dire solamente semifinale in Germania, in caso di vittoria sorpasserebbe nella classifica race addirittura tre tennisti: De Minaur, Djokovic e Ruud e si porterebbe 7°!. Il norvegese ovviamente può difendersi vincendo a Ginevra, mentre l’eliminato Shelton sarebbe lontano appena 100 punti davanti a Darderi in caso di vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it
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