LIVE Arnaldi-De Minaur 4-6 5-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro vuole il 2° set!
Al torneo ATP di Roma, l’incontro tra Arnaldi e De Minaur si trova in corso nel secondo set, con il punteggio attuale di 4-6, 5-5. L’azzurro sta cercando di mantenere la concentrazione per ottenere il secondo set, mentre il suo avversario risponde punto su punto. La partita continua a essere molto equilibrata, con scambi serrati e un pubblico che segue attentamente ogni turno.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Largo il rovescio difensivo di De Minaur. 5-5 A quindici De Minaur. 40-15 Inside out vincente sulla riga. 30-15 Non trema l’australiano a seguito della deviazione del nastro che lo aveva costretto ad approcciare con lo slice. 15-15 Lo restituisce subito De Minaur col rovescio in rete. 15-0 Sbaglia di dritto l’azzurro. 5-4 A quindici Arnaldi. 40-15 Gratuito di dritto. De Minaur. 30-15 Largo il passante di rovescio a seguito della smorzata. 30-0 Inside in all’incrocio delle righe. 15-0 Slice difensivo lungo di De Minaur. 4-4 A quindici l’aussie. 40-15 Gran uscita lungoriga di De Minaur dopo la riga con il dritto anomalo.🔗 Leggi su Oasport.it
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