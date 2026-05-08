LIVE Arnaldi-De Minaur 4-6 5-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro vuole il 2° set!

Al torneo ATP di Roma, l’incontro tra Arnaldi e De Minaur si trova in corso nel secondo set, con il punteggio attuale di 4-6, 5-5. L’azzurro sta cercando di mantenere la concentrazione per ottenere il secondo set, mentre il suo avversario risponde punto su punto. La partita continua a essere molto equilibrata, con scambi serrati e un pubblico che segue attentamente ogni turno.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Largo il rovescio difensivo di De Minaur. 5-5 A quindici De Minaur. 40-15 Inside out vincente sulla riga. 30-15 Non trema l’australiano a seguito della deviazione del nastro che lo aveva costretto ad approcciare con lo slice. 15-15 Lo restituisce subito De Minaur col rovescio in rete. 15-0 Sbaglia di dritto l’azzurro. 5-4 A quindici Arnaldi. 40-15 Gratuito di dritto. De Minaur. 30-15 Largo il passante di rovescio a seguito della smorzata. 30-0 Inside in all’incrocio delle righe. 15-0 Slice difensivo lungo di De Minaur. 4-4 A quindici l’aussie. 40-15 Gran uscita lungoriga di De Minaur dopo la riga con il dritto anomalo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-De Minaur 4-6, 5-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vuole il 2° set! Notizie correlate LIVE Arnaldi-De Minaur 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break aussie nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Di poco lungo l’attacco di dritto. LIVE Arnaldi-De Minaur 4-6, 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: australiano in difficoltà nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Tiene la battuta facilmente Arnaldi. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Live Alex de Minaur - Matteo Arnaldi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: braccio sciolto senza nulla da perdere; Il ruggito di Arnaldi! Esordio vincente contro Munar; Diretta de Minaur - Arnaldi (Internazionali BNL d'Italia). LIVE Arnaldi-De Minaur 4-6, 5-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vuole il 2° set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 A quindici De Minaur. 40-15 Inside out vincente sulla riga. 30-15 Non trema l'australiano a seguito della ... oasport.it Internazionali Roma diretta oggi: Arnaldi-De Minaur live, stasera Musetti e Darderi. In campo anche Djokovic, orari e dove vederle (anche in chiaro)Internazionali Roma 2026, gli aggiornamenti della giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Arnaldi sfida De Minaur nel primo match delle 11 alla Bnp Paribas Arena, stasera in campo Musetti ... ilmattino.it Arnaldi costretto a inseguire: De Minaur vince il primo set con il punteggio di 6-4 sulla BNP Paribas Arena. x.com Arnaldi=De Minaur (ore 11,00) - facebook.com facebook