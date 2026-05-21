LIVE Darderi-De Minaur ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | inizia il match!
Alle ore 20:19, il giocatore in maglietta azzurra ha iniziato il suo turno di servizio nel match tra Darderi e De Minaur, disputato nell'ambito dell'ATP di Amburgo del 2026. Questo incontro si svolge su un campo di cemento e rappresenta una fase a eliminazione diretta del torneo. Finora, nessun italiano ha raggiunto le semifinali di un ATP 500, e questa sfida potrebbe rappresentare una nuova occasione per questo risultato. La partita è disponibile in diretta streaming con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Alex De Minaur al servizio 20:19 Azzurro mai giunto in semifinale in un ATP 500. Vanta 4 semifinali! 20:17 Bilancio di 1-6 di Luciano contro i top 10 in carriera, la prima vittoria è stata quella contro Zverev a Roma. Giocatori in campo! 20:12 Primo confronto diretto tra i due. 20:08 Compiere l’impresa oggi spalancherebbe scenari molto interessanti: -In primis c’è la chance concreta di vincere il torneo, poiché in semifinale ci sarebbe la rivincita del 3° turno del Foro Italico contro Tommy Paul e poi l’ultimo atto contro Buse o Kovacevic. -Inoltre, l’italo argentino vincendo oggi giungerebbe in top 7 nella classifica race, seppur momentaneamente, scavalcando proprio De Minaur, Ruud e Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE TENNIS: Darderi vs De Minaur - ATP Amburgo 2026 (Quarti di Finale) Match Tracker & Commento
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