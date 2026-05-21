LIVE Darderi-De Minaur ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | inizia il match!

Alle ore 20:19, il giocatore in maglietta azzurra ha iniziato il suo turno di servizio nel match tra Darderi e De Minaur, disputato nell'ambito dell'ATP di Amburgo del 2026. Questo incontro si svolge su un campo di cemento e rappresenta una fase a eliminazione diretta del torneo. Finora, nessun italiano ha raggiunto le semifinali di un ATP 500, e questa sfida potrebbe rappresentare una nuova occasione per questo risultato. La partita è disponibile in diretta streaming con aggiornamenti in tempo reale.

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