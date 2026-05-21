LIVE Darderi-De Minaur ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | giocatori in campo a minuti

Da oasport.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 20:12 è iniziato il primo incontro diretto tra i due tennisti durante il torneo ATP di Amburgo 2026. La partita è stata aggiornata in tempo reale, con i giocatori in campo da pochi minuti. Prima dell'inizio, erano stati forniti dettagli sullo svolgimento e sugli aggiornamenti della sfida, mentre le operazioni di riscaldamento e preparazione sono state seguite dagli appassionati attraverso la diretta online. L'evento ha attirato l'attenzione di molti spettatori e appassionati di tennis.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:12 Primo confronto diretto tra i due. 20:08 Compiere l’impresa oggi spalancherebbe scenari molto interessanti: -In primis c’è la chance concreta di vincere il torneo, poiché in semifinale ci sarebbe la rivincita del 3° turno del Foro Italico contro Tommy Paul e poi l’ultimo atto contro Buse o Kovacevic. -Inoltre, l’italo argentino vincendo oggi giungerebbe in top 7 nella classifica race, seppur momentaneamente, scavalcando proprio De Minaur, Ruud e Djokovic. 20:03 Chiude 6-2 al terzo Alex Kovacevic, sfiderà Ignacio Buse per un posto in finale. Luciano Darderi ha la chance di vincere il torneo, ma serve battere Alex De Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE TENNIS: Darderi vs De Minaur - ATP Amburgo 2026 (Quarti di Finale) Match Tracker & Commento

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