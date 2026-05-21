Nell’ATP di Amburgo, il torneo prosegue con diverse partite in corso. Alle 17:05, il giocatore italiano ha superato l’avversario in due set, lasciando spazio agli altri giocatori in gara. Prima, alle 14:50, Buse e Humbert continuano una lunga sfida che dura ormai da tre ore, con il punteggio in parità nel set decisivo. La giornata di gioco si prevede ancora lunga, con molti incontri ancora da completare e aggiornamenti che arrivano in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:05 PAUL batte Altmaier 6-3 7-5 e lascia strada libera a Kovacevic e Carabelli, poi Darderi! 14:50 Come ieri, si farà tardi! Ancora in campo dopo 3 ore di gioco Buse e Humbert che sono 3-3 al set decisivo. Poi Altmaier-Paul e Kovacevic-Carabelli prima dell’azzurro! Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello scontro di quarti di finale dell’ATP 500 di Amburgo 2026 che vede di fronte Luciano DARDERI opposto all’australiano Alex DE MINAUR. Torna in campo l’italo argentino per un match che vale tantissimo. Vincere la sfida al top 10 australiano non vorrebbe dire solamente semifinale in Germania, in caso di vittoria sorpasserebbe nella classifica race addirittura tre tennisti: De Minaur, Djokovic e Ruud e si porterebbe 7°!. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-De Minaur, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurro in campo tra un match!

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