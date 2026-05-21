Benvenuti alla copertura in tempo reale del match di quarti di finale dell’ATP 500 di Amburgo del 2026, che vede protagonista il tennista italiano contro il suo avversario australiano. La sfida si svolge sui campi tedeschi e rappresenta un'occasione importante per il giocatore azzurro di raggiungere una nuova semifinale nel torneo. Seguite con noi gli aggiornamenti e le azioni principali del match in questa giornata di tennis internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello scontro di quarti di finale dell’ATP 500 di Amburgo 2026 che vede di fronte Luciano DARDERI opposto all’australiano Alex DE MINAUR. Torna in campo l’italo argentino per un match che vale tantissimo. Vincere la sfida al top 10 australiano non vorrebbe dire solamente semifinale in Germania, in caso di vittoria sorpasserebbe nella classifica race addirittura tre tennisti: De Minaur, Djokovic e Ruud e si porterebbe 7°!. Il norvegese ovviamente può difendersi vincendo a Ginevra, mentre l’eliminato Shelton sarebbe lontano appena 100 punti davanti a Darderi in caso di vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-De Minaur, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurro a caccia di una nuova semifinale!

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