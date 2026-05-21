LIVE Darderi-De Minaur 0-6 3-5 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | attenzione al braccino per l’australiano!
Al torneo ATP di Amburgo, l'incontro tra Darderi e De Minaur prosegue con il punteggio di 0-6, 3-5. L'australiano ha avuto una serie di difficoltà, tra cui un doppio fallo che ha portato il punteggio a 40-40. L'azione si è conclusa con un servizio slice e un dritto lungo linea vincente. I tifosi seguono con attenzione gli sviluppi di questa partita. Per aggiornamenti in tempo reale, è possibile consultare la diretta online.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Servizio slice, dritto lungoriga vincente. Ci riprova! 40-40 Doppio fallo! Siamo senza parole. 40-30 Gira lo scambio con un gran lungoriga di dritto in corsa De Minaur e raccoglie il rovescio lungo in difesa di Darderi. Match point. 30-30 Largo di un millimetro il dritto in cross di Darderi. 15-30 Mamma mia, che punto! Scambio pazzesco chiuso questa volta senza patemi da De Minaur. 0-30 FUORIIIIII LA COMODISSIMA VOLEEEEE! COSA STA SUCCEDENDO! De Minaur non è nuovo a ciò, ma se perde questo set amici. scappa! 0-15 Scambio mozzafiato! Si offre l’aussie con la palla corta. Arriva, chiude e tira su le braccia Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE TENNIS: Darderi vs De Minaur - ATP Amburgo 2026 (Quarti di Finale) Match Tracker & Commento
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