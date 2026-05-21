LIVE Darderi-De Minaur 0-6 3-5 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | attenzione al braccino per l’australiano!

Al torneo ATP di Amburgo, l'incontro tra Darderi e De Minaur prosegue con il punteggio di 0-6, 3-5. L'australiano ha avuto una serie di difficoltà, tra cui un doppio fallo che ha portato il punteggio a 40-40. L'azione si è conclusa con un servizio slice e un dritto lungo linea vincente. I tifosi seguono con attenzione gli sviluppi di questa partita. Per aggiornamenti in tempo reale, è possibile consultare la diretta online.

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