LIVE Darderi-De Minaur 0-4 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | l’australiano vince un 3° gioco da 30 punti!

Al torneo ATP di Amburgo, l’australiano ha conquistato il quinto punto consecutivo nel secondo set, portandosi sul 4-0 contro il suo avversario. Durante il match, l’atleta ha subito un passaggio in rete con un rovescio, lasciando spazio a un nuovo break. In un gioco molto lungo, ha poi salvato un punto con un dritto difensivo che si è concluso con un errore dell’avversario. La partita procede con ritmo serrato e continui scambi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-4 Rovescio in rete. Altro break. 30-40 Lungo il dritto difensivo di Luciano. 30-30 Recupero incredibile di smorzata di De Minaur, cosa ha preso. Poi chiude lo smash al salto. 30-15 Mamma mia, pallonetto di De Minaur con la palla corta. Facile per Darderi! 15-15 Lungo il lob di dritto di Darderi. 15-0 In rete il rovescio di De Minaur. 0-3 FINITOOOO! CHIUDEEEEE l’australiano dopo 14? di gioco SOLO nel 3° game del match. Pazzesco! Tiene la battuta annullando 5 chance di contro break e, verosimilmente, ipoteca il primo set. A-40 Servizio e dritto sulla riga De Minaur. 40-40 Servizio dritto e smash. UNDICESIMA PARITA’! 40-A Con il dritto anomalo Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-De Minaur 0-4, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: l’australiano vince un 3° gioco da 30 punti! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LIVE TENNIS: Darderi vs De Minaur - ATP Amburgo 2026 (Quarti di Finale) Match Tracker & Commento Sullo stesso argomento LIVE Darderi-De Minaur, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:12 Primo confronto diretto tra i due. LIVE Darderi-De Minaur, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: inizia il match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Alex De Minaur al servizio 20:19 Azzurro mai giunto in semifinale in un ATP 500. Darderi-De Minaur all'Atp Amburgo, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis x.com Rome ATP QF: [18] L. Darderi def. [32] R. Jodar 7-6(5), 5-7, 6-0 reddit Darderi-De Minaur all'Atp Amburgo, il risultato in diretta live della partitaLuciano Darderi impegnato nei quarti di finale dell'Atp 500 di Amburgo. Il numero 16 al mondo se la vede contro l'australiano Alex De Minaur (numero 3 del seeding). Il match, in programma dopo Kovacev ... sport.sky.it LIVE Darderi-De Minaur 0-2, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: break in apertura dell’aussieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello scontro di quarti di finale dell'ATP 500 ... oasport.it