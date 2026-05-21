LIVE Darderi-De Minaur 0-6 1-4 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | l’azzurro lascia per strada 4 chance di contro break

Durante il match di amburgo, l’atleta italiano si trova sotto 0-6, 1-4 contro l’avversario australiano. Attualmente, il giocatore in svantaggio tiene il servizio nel secondo set e si trova a servire per rimanere nel match. In precedenza, ha avuto quattro opportunità di controbreak che non sono state concretizzate. La partita è in corso e i punti vengono aggiornati in tempo reale. Per ulteriori dettagli, clicca sul link della diretta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui