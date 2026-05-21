LIVE Darderi-De Minaur 0-6 1-4 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | l’azzurro lascia per strada 4 chance di contro break
Durante il match di amburgo, l’atleta italiano si trova sotto 0-6, 1-4 contro l’avversario australiano. Attualmente, il giocatore in svantaggio tiene il servizio nel secondo set e si trova a servire per rimanere nel match. In precedenza, ha avuto quattro opportunità di controbreak che non sono state concretizzate. La partita è in corso e i punti vengono aggiornati in tempo reale. Per ulteriori dettagli, clicca sul link della diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Tiene la battuta e verosimilmente chiude i conti De Minaur. Altra tremenda batosta per l’azzurro! A-40 Slice, palla corta geniale. Palla game De Minaur. 40-40 Sulla seconda risponde aggressivo ma sbaglia di dritto la comoda chiusura. Vediamo se si ricalcano i 15? di gioco del 3° game!!!! 40-A Risposta alta e carica di Luciano, in rete il dritto del rivale. 40-40 Bellissimo punto, lo vince De Minaur con un rovescio lungoriga dal centro maestoso. 40-A Riga dell’azzurro in palleggio, gratuito di dritto poi di ADM. 40-40 Risposta a segno di dritto di Luciano che non vuole mollare. A-40 Largo, largo il rovescio in palleggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE TENNIS: Darderi vs De Minaur - ATP Amburgo 2026 (Quarti di Finale) Match Tracker & Commento
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