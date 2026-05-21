LIVE Darderi-De Minaur 0-2 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | break in apertura dell’aussie
Nella partita di oggi a Amburgo, l’australiano ha ottenuto un break all’inizio del secondo set contro l’avversario. Durante lo scambio, De Minaur ha colpito un rovescio in modo efficace, portandosi avanti nel punteggio. Al momento, il punteggio vede l’australiano in vantaggio e la partita prosegue senza altri cambiamenti di situazione evidenti. La diretta online permette di seguire gli sviluppi in tempo reale, aggiornando costantemente l’andamento dell’incontro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Gratuito di rovescio De Minaur. 30-30 Bell’attacco controtempo dell’aussie che chiude di volo. 15-30 Gratuito di dritto De Minaur. Ecco, ora lo riconosciamo! Ha perso da Arnaldi a Roma all’esordio. 15-15 Errore di dritto dopo il servizio. 15-0 Bellissimo vincente in cross di dritto di De Minaur. Che inizio! 0-2 Passa di dritto ADM. Cade Darderi, come ieri incavolato nero col campo. Che in effetti è a livello di Roma. Break! 40-A Gratuito di rovescio di Darderi. 40-40 Inside in sulla riga e palla corta a segno. 40-30 Gratuito di dritto di De Minaur. 30-30 Servizio vincente. 15-30 Con il dritto De Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE TENNIS: Darderi vs De Minaur - ATP Amburgo 2026 (Quarti di Finale) Match Tracker & Commento
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