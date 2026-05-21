LIVE Darderi-De Minaur 0-2 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | break in apertura dell’aussie

Nella partita di oggi a Amburgo, l’australiano ha ottenuto un break all’inizio del secondo set contro l’avversario. Durante lo scambio, De Minaur ha colpito un rovescio in modo efficace, portandosi avanti nel punteggio. Al momento, il punteggio vede l’australiano in vantaggio e la partita prosegue senza altri cambiamenti di situazione evidenti. La diretta online permette di seguire gli sviluppi in tempo reale, aggiornando costantemente l’andamento dell’incontro.

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