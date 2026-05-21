LIVE Darderi-De Minaur 0-6 1-2 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | serve prima il rivale nel 2° set

In corso all’ATP di Amburgo, il match tra Darderi e De Minaur sta proseguendo con il secondo set in fase avanzata. Dopo aver perso il primo parziale per 0-6, Darderi si trova ora sotto 1-2 con il servizio ancora in mano a De Minaur. Attualmente, il gioco è in corso e De Minaur ha conquistato due punti consecutivi, portandosi a 40-15 nel game. La partita è trasmessa in diretta e può essere seguita aggiornando la cronaca in tempo reale.

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