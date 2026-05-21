LIVE Darderi-De Minaur 0-6 1-2 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | serve prima il rivale nel 2° set
In corso all’ATP di Amburgo, il match tra Darderi e De Minaur sta proseguendo con il secondo set in fase avanzata. Dopo aver perso il primo parziale per 0-6, Darderi si trova ora sotto 1-2 con il servizio ancora in mano a De Minaur. Attualmente, il gioco è in corso e De Minaur ha conquistato due punti consecutivi, portandosi a 40-15 nel game. La partita è trasmessa in diretta e può essere seguita aggiornando la cronaca in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 A quindici De Minaur. 40-15 Nastro vincente De Minaur. 30-15 Servizio dritto e comodo tocco. 15-15 Perde l’appoggio e anche il dritto De Minaur. 15-0 Lungo il dritto di Luciano, ancora per colpa del campo, che è obbiettivamente imbarazzante. 1-1 Lungo il rovescio dell’aussie. 40-30 Servizio e dritto. 30-30 Mamma mia, sotto la rete il dritto di Luciano. 30-15 Lungo il rovescio difensivo di Darderi. 30-0 Torna a commettere il gratuito di dritto De Minaur. Contro Arnaldi a Roma una caterva ne fece. 15-0 Prima vincente di Darderi. 0-1 Ace (2°)! 40-30 Altro slice, altro punto. 30-30 Mancata risposta di dritto di Luciano che torna ad abbassare le spalle. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE TENNIS: Darderi vs De Minaur - ATP Amburgo 2026 (Quarti di Finale) Match Tracker & Commento
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