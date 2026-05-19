LIVE Darderi-Burruchaga 6-3 2-3 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | serve prima l’argentino nel 2° set

Nel torneo ATP di Amburgo, il match tra Darderi e Burruchaga prosegue con un punteggio di 6-3, 2-3, con quest'ultimo che serve nel secondo set. Dopo aver vinto il primo set, il giocatore argentino ha recuperato da una situazione di svantaggio nel secondo, annullando due palle break e mantenendo il vantaggio. La partita è in corso e gli aggiornamenti in tempo reale indicano che i due atleti si stanno affrontando con intensità sul campo.

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