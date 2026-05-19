LIVE Darderi-Burruchaga 6-3 2-3 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | serve prima l’argentino nel 2° set
Nel torneo ATP di Amburgo, il match tra Darderi e Burruchaga prosegue con un punteggio di 6-3, 2-3, con quest'ultimo che serve nel secondo set. Dopo aver vinto il primo set, il giocatore argentino ha recuperato da una situazione di svantaggio nel secondo, annullando due palle break e mantenendo il vantaggio. La partita è in corso e gli aggiornamenti in tempo reale indicano che i due atleti si stanno affrontando con intensità sul campo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Ai vantaggi rimonta e resta avanti Burruchaga annullando due chance di break. A-40 Dritto lungoriga di Burruchaga a segno. 40-40 Lungo il dritto difensivo di Darderi. Peccato. 30-40 Ace. 15-40 Rovescio vincente di Darderi. 15-30 Grande risposta lungoriga di dritto di Luciano! 15-15 Si ferma sul nastro la smorzata, sarebbe stata vincente di Burruchaga. 15-0 Sostanzioso dritto inside in di Burruchaga. 2-2 A quindici anche Darderi! 40-15 Altra prima, altro punto. 30-15 Sbaglia di rovescio l’azzurro. 30-0 Nuovo servizio vincente! 15-0 Apre bene Darderi nel 4° gioco. 1-2 A quindici l’argentino. 40-15 Ahia, non parte il rovescio dalla racchetta e si innervosisce Luciano. 🔗 Leggi su Oasport.it
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