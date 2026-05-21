LIVE Darderi-De Minaur 0-5 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | il 3° gioco da 15 minuti ha deciso il 1° set!
In corso il match tra Darderi e De Minaur all’ATP di Amburgo. Dopo circa 15 minuti, il terzo gioco si è concluso con un punteggio di 0-5, decidendo il primo set. Durante il game, sono stati registrati alcuni scambi tra i due giocatori, con punti vinti tramite palle corte e volée. La partita prosegue con Darderi al servizio, mentre il punteggio nel game mostra un 30-15.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Palla corta vincente. 15-15 Prima vincente. 0-15 Servizio e volèe buttato lì da Darderi. 0-5 Tiene a quindici il servizio De Minaur. 40-15 Assist con la smorzata dell’azzurro. 30-15 Ace (1°). 15-15 Cambio lungoriga in rete di Darderi. 0-15 Rimbalza male la pallina, non la trova con il rovescio De Minaur. 0-4 Rovescio in rete. Altro break. 30-40 Lungo il dritto difensivo di Luciano. 30-30 Recupero incredibile di smorzata di De Minaur, cosa ha preso. Poi chiude lo smash al salto. 30-15 Mamma mia, pallonetto di De Minaur con la palla corta. Facile per Darderi! 15-15 Lungo il lob di dritto di Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE TENNIS: Darderi vs De Minaur - ATP Amburgo 2026 (Quarti di Finale) Match Tracker & Commento
Sullo stesso argomento
Leggi anche: LIVE Darderi-De Minaur 0-4, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: l’australiano vince un 3° gioco da 30 punti!
LIVE Darderi-De Minaur, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:12 Primo confronto diretto tra i due.
Darderi-De Minaur all'Atp Amburgo, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis x.com
DARDERI: QUARTI DI FINALE AD AMBURGO Luciano Darderdi batte Hanfmann con il risultato di 7-6 7-5 e oggi (alle ore 18:00 circa) sfiderà De Minaur per un posto in semifinale Forza Luciano Luciano Darderdi ig facebook
Rome ATP QF: [18] L. Darderi def. [32] R. Jodar 7-6(5), 5-7, 6-0 reddit
Darderi-De Minaur all'Atp Amburgo, il risultato in diretta live della partitaLuciano Darderi impegnato nei quarti di finale dell'Atp 500 di Amburgo. Il numero 16 al mondo se la vede contro l'australiano Alex De Minaur (numero 3 del seeding). Il match, in programma dopo Kovacev ... sport.sky.it
LIVE Darderi-De Minaur 0-2, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: break in apertura dell’aussieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello scontro di quarti di finale dell'ATP 500 ... oasport.it