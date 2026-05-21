LIVE Darderi-De Minaur 0-5 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | il 3° gioco da 15 minuti ha deciso il 1° set!

Da oasport.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In corso il match tra Darderi e De Minaur all’ATP di Amburgo. Dopo circa 15 minuti, il terzo gioco si è concluso con un punteggio di 0-5, decidendo il primo set. Durante il game, sono stati registrati alcuni scambi tra i due giocatori, con punti vinti tramite palle corte e volée. La partita prosegue con Darderi al servizio, mentre il punteggio nel game mostra un 30-15.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Palla corta vincente. 15-15 Prima vincente. 0-15 Servizio e volèe buttato lì da Darderi. 0-5 Tiene a quindici il servizio De Minaur. 40-15 Assist con la smorzata dell’azzurro. 30-15 Ace (1°). 15-15 Cambio lungoriga in rete di Darderi. 0-15 Rimbalza male la pallina, non la trova con il rovescio De Minaur. 0-4 Rovescio in rete. Altro break. 30-40 Lungo il dritto difensivo di Luciano. 30-30 Recupero incredibile di smorzata di De Minaur, cosa ha preso. Poi chiude lo smash al salto. 30-15 Mamma mia, pallonetto di De Minaur con la palla corta. Facile per Darderi! 15-15 Lungo il lob di dritto di Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE TENNIS: Darderi vs De Minaur - ATP Amburgo 2026 (Quarti di Finale) Match Tracker & Commento

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