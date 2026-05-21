LIVE Darderi-De Minaur 0-5 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | il 3° gioco da 15 minuti ha deciso il 1° set!

In corso il match tra Darderi e De Minaur all’ATP di Amburgo. Dopo circa 15 minuti, il terzo gioco si è concluso con un punteggio di 0-5, decidendo il primo set. Durante il game, sono stati registrati alcuni scambi tra i due giocatori, con punti vinti tramite palle corte e volée. La partita prosegue con Darderi al servizio, mentre il punteggio nel game mostra un 30-15.

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